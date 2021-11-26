«Маневри» російської армії на українському кордоні: що насторожило журналістів-розслідувачів

Росія стягнула до кордонів з Україною приблизно стільки ж військової техніки, як і навесні. Про це заявив засновник Conflict Intelligence Team Рустам Левієв, пише Настоящее время.

За його словами, навесні техніку перекидали швидко та відкрито, а зараз переважно перевозять ночами та приховують дані про залізничні перевезення.

Крім того, розслідувачі знайшли кілька відео в соціальних мережах: на одному з них людина, яка сидить за кермом вантажівки, знімає військову техніку на полігоні та обурюється: «Навіщо я підписував контракт? А тепер у відрядження у поля на зиму».

«Зараз відчувається, навпаки, ніби намагаються все це робити. Ми бачили відеозапис, як, наприклад, колони з дороги повертають у поля — там, де їх ніхто не може побачити, і ці кадри виглядали лякаюче. Сам темп сповільнився, тобто техніку стягують багато, але за рахунок того, що темп менший, виходить таке відчуття, наче й техніки менше, хоча насправді вже до січня, як ми вважаємо, кількість стягнутої техніки перевищить весняні розміри. У нашому матеріалі ми навели приклад вагона-товарняка, який везе вибухові матеріали — фактично боєприпаси. Подібних вагонів навесні ми не знаходили. Це не говорить про те, що їх точно не було, але, принаймні, ми навесні їх не знаходили», — каже Левієв.

За його словами, «якщо перевозять лише техніку, то явно це просто жест, спроба залякати, а якщо перевозять ще й боєприпаси — чим воювати — тоді це більше схоже вже на підготовку до війни».

«У цьому випадку перевезення боєприпасів ми бачимо. Хоча, звичайно, це не є безумовним фактором того, що це точно ознака війни. Це, зокрема, можуть бути боєприпаси для навчальної стрільби», — каже Левієв.

Докладніше про ймовірні сценарії розвитку ситуації на російсько-українському кордоні читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Війна Росії з Україною: Євген Магда розповів про можливі сценарії розвитку ситуації.

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