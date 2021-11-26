26.99 / 27.21 30.23 / 30.60
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Маневри» російської армії на українському кордоні: що насторожило журналістів-розслідувачів

13:51 26 листопада 2021
Володимир Путін

Росія стягнула до кордонів з Україною приблизно стільки ж військової техніки, як і навесні. Про це заявив засновник Conflict Intelligence Team Рустам Левієв, пише Настоящее время.

За його словами, навесні техніку перекидали швидко та відкрито, а зараз переважно перевозять ночами та приховують дані про залізничні перевезення.

Крім того, розслідувачі знайшли кілька відео в соціальних мережах: на одному з них людина, яка сидить за кермом вантажівки, знімає військову техніку на полігоні та обурюється: «Навіщо я підписував контракт? А тепер у відрядження у поля на зиму».

«Зараз відчувається, навпаки, ніби намагаються все це робити. Ми бачили відеозапис, як, наприклад, колони з дороги повертають у поля — там, де їх ніхто не може побачити, і ці кадри виглядали лякаюче. Сам темп сповільнився, тобто техніку стягують багато, але за рахунок того, що темп менший, виходить таке відчуття, наче й техніки менше, хоча насправді вже до січня, як ми вважаємо, кількість стягнутої техніки перевищить весняні розміри. У нашому матеріалі ми навели приклад вагона-товарняка, який везе вибухові матеріали — фактично боєприпаси. Подібних вагонів навесні ми не знаходили. Це не говорить про те, що їх точно не було, але, принаймні, ми навесні їх не знаходили», — каже Левієв.

За його словами, «якщо перевозять лише техніку, то явно це просто жест, спроба залякати, а якщо перевозять ще й боєприпаси — чим воювати — тоді це більше схоже вже на підготовку до війни».

«У цьому випадку перевезення боєприпасів ми бачимо. Хоча, звичайно, це не є безумовним фактором того, що це точно ознака війни. Це, зокрема, можуть бути боєприпаси для навчальної стрільби», — каже Левієв.

Докладніше про ймовірні сценарії розвитку ситуації на російсько-українському кордоні читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Війна Росії з Україною: Євген Магда розповів про можливі сценарії розвитку ситуації.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виявилася гарною танцівницею — до мережі потрапили відео

Пенсії в Україні

Кому та на скільки підвищать пенсії з 1 грудня: «розшифрування» за категоріями пенсіонерів

пізня осінь дощ

Грудень здивує теплом: синоптики дали прогноз на останні дні осені та початок зими

Афганська дівчинка

Афганська дівчинка з культової обкладинки National Geographic отримала притулок в Італії — як вона виглядає через 36 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.