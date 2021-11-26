Ухвалюватиму рішення з сім'єю та дітьми: Зеленський про другий президентський термін та дострокові вибори до Ради

На прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що все ще не ухвалив рішення про те, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

«Це буде вирішувати суспільство і народ, а не маніпулятивні рейтинги. Я ухвалюватиму рішення з сім'єю та дітьми», — стверджує президент.

Також він сказав, що його донька страждає через статус свого батька і не хоче жити з охороною. Щодо зміни термінів парламентських та президентських виборів, то Зеленський заявив, що депутати можуть звернутися з цією пропозицією до КСУ.

«Я не боротимуся за владу, я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало» , — наголосив він.

Також під час прес-марафону він прокоментував зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера і розповів журналістам про інформацію щодо «держперевороту» на початку грудня.

Фото Офісу президента.

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