Зеленський про «вагнергейт»: мені соромно за цей епізод у житті української розвідки

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону прокоментував «вагнергейт» та роль у цій спецоперації екс-голови ГУР Міноборони Василя Бурби.

«Мені соромно за цей епізод у житті української розвідки» , — сказав він і додав, що вважає Бурбу «аферистом», «авантюристом» та «дрібною людиною», яка раніше відремонтувала особняк у Кончі-Заспі за 11 мільйонів.

За словами президента, Бурба раніше йому пропонував вкрасти рецепт вакцини від коронавірусу… Також він дав зрозуміти, що вважає Бурбу, по суті, агентом п'ятого президента Петра Порошенка. А спецоперацію з затримання російських найманців із ПВК Вагнер, яку координував Василь Бурба, — спробою посварити Україну з міжнардними партнерами, зокрема, США та Туреччиною.

Нагадаємо, що за кілька годин до початку спілкування Володимира Зеленського з пресою радник голови ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович написав у соцмережах пост, у якому також говорив про «агента Порошенка» Бурбу та його «авантюризм».

Також під час спілкування з журналістами Зеленський згадував про «держпереворот», до якого «хотіли втягнути» бізнесмена Ріната Ахметова.

Фото — скріншот.

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