Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорячи про провал кампанії з вакцинації проти ковіду в Україні, не виключив «інформаційну операцію країни-агресора»

«Аналізуючи YouTube, насамперед ми бачимо, що там дуже багато інформації, яка допомагає тим, хто не хоче вакцинуватися, бути переконаними у своїй позиції. Багато інформації інспіровано з Росії, вони її підпушують та тримають на достатньому рівні уваги» , — зазначив він в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Він також нагадав, що на початку кампанії були організаційні провали з надходженням препаратів та організацією пунктів вакцинації, додавши, що зараз із цим проблем немає.

«Але є проблема — люди системно не вірять у вакцину. Це не нова історія в Україні. Пам'ятаєте, як за Януковича сталася ситуація з неякісними вакцинами? Вона дуже вплинула на світогляд багатьох» , — додав він.

Ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Корнієнком (друга частина) «Хотілося б, щоб наступний склад парламенту був із нових політиків» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте першу частину — «Зараз інформаційне мовлення сконцентрувалося на каналах Ахметова та Порошенка».

Фото зі сторінки Олександра Корнієнка у соцмережах.

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