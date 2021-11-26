Я не Бурба: Зеленський розповів про втягування Ріната Ахметова у підготовку держперевороту в Україні

Пресконференцію президента України, присвячену «екватору» перебування на посаді, Володимира Зеленського, вперше організовано без попередньої акредитації журналістів. В Офісі президента пояснили це пандемічними обмеженнями. Проте у низці ЗМІ таке нововведення розцінюють бажанням президентської команди не допустити до спілкування опозиційні медіа. Так чи інакше, але Зеленський розпочав свій виступ із вибачення перед ЗМІ, які не потрапили на зустріч.

Відповідаючи на запитання щодо готовності України до ескалації конфлікту з Росією, про яку попереджають західні ЗМІ, Зеленський сказав: «Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до можливої ескалації».

При цьому президент сказав, що йому доповідають про реальну ситуацію на кордоні та внутрішньополітичну ситуацію, у тому числі і про підготовку держперевороту в Україні, до якого готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Зеленський у зв'язку з цим сказав: «Я не Бурба (мова про колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурбу, який у прямому ефірі розповів про причини зриву спецоперації з упіймання російських найманців. — Авт.), щоб розповідати про такі речі».

За словами президента, на держпереворот планують витратити один мільярд доларів.

«У нас є не лише агентурна інформація, а й звукова інформація, де представники з України, скажімо так, обговорюють із представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в держперевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це є підставою для бізнесмена Ріната Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він почав її, що це буде його велика помилка — не можна воювати проти свого народу, проти президента, якого обрано народом України», — сказав Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що у президента України Володимира Зеленського, який нещодавно підписав «антіолігархічний закон», ні з ким немає особистого конфлікту, в тому числі і з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

466

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter