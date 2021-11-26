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Українцям стане простіше змінити мобільного оператора зі збереженням номера: як було і як буде

11:39 26 листопада 2021
Номер телефону

В Україні з 1 грудня спрощуються умови зміни мобільного оператора із збереженням номера телефону. Цей процес тепер зможе займати лише один день, повідомляє Урядовий портал.

Так, тепер для подання заявки фізособам знадобиться лише вказати ім'я та прізвище, а мінімальний термін заміни номера становитиме 1 робочий день, а не 3−4, як зараз.

Також з 1 грудня абоненти не повинні повідомляти свого старого оператора про перенесення номера. Звертатись потрібно буде лише до нового оператора. Договір із минулою компанією розірветься автоматично.

Фізособа, яка не користується контрактним обслуговуванням, а користується передоплатою, для перенесення номера має надати лише ПІБ.

Щорічно мобільних операторів залишають понад 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме покращення якості послуг, які отримують українці.

Як писали «ФАКТИ», послуга зміни оператора зі збереженням мобільного номера запрацювала в Україні з 1 травня 2019 року.

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