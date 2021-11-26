Про результати перевірки декларації Зеленського та у кого з депутатів конфіскували незаконне майно: розповідає голова НАЗК

На новостворене Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) українці покладали багато сподівань. Адже завдяки аналізу декларацій наших чиновників можна не лише виявити хто має незаконні активи, а й притягнути цих людей до відповідальності. Ба більше, законодавство України навіть передбачає процедуру конфіскації на користь держави майна, нажитого непосильною, проте незаконною працею. Щоправда, на практиці антикорупціонери стикнулись з низкою перепон. Головною з яких виявилось рішення Конституційного суду, який звільнив посадовців від кримінальної відповідальності за декларування завідомо неправдивої інформації та умисне неподання декларацій. Натомість допомагають НАЗК у виявленні незаконного майна посадовців зокрема колишні кохані та дружини з чоловіками. Саме вони не лише добре обізнані про ці статки, а ще й мають документальні докази їх набуття. Чим із задоволенням діляться з антикорупціонерами. Як у відстежуванні стиля життя посадовців беруть участь інші органи влади, чому не варто приховувати народжених поза шлюбом дітей, а також навіщо вказувати у декларації навіть двох чоловіків чи дружин у випадку наявності, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«КСУ звільнив від відповідальності практично 5 тис. осіб, які приховали свої статки»

— З 27 жовтня 2020 року згідно з рішенням КСУ Нацагентство не має права збирати та перевіряти майнові декларації чиновників: від президента до голови громади. Водночас КСУ скасував і кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тож, чим сьогодні займається агенція?

— Головне, що зробив КСУ минулого року, — це позбавив громадян права знати, кого вони фінансують, які статки набувають особи, що працюють на громадян. Завдяки рішенню РНБО, уряду та ухваленому ВРУ закону перевірки декларацій було відновлено.

Проте таким рішенням КСУ було зведено нанівець нашу роботу за п'ять попередніх років. Йдеться про скасування результатів перевірок декларацій, закриття кримінальних справ, оскарження вироків судів. Основна проблема в цьому.

КСУ звільнив від відповідальності практично 5 тис. осіб, які приховали від платників податків свої статки.

— Виходить, декларанти, які приховували свої статки, й це довели перевірки НАЗК, замість відповідальності отримали від КСУ індульгенцію. Чи можливо повторно перевірити їхні декларації за минулі роки?

— Це неможливо. Згідно з Конституцією України, закон немає зворотної дії в часі. Тобто сьогодні кримінальна відповідальність відновлена, однак притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини, приховавши статки у 2015−2019 роках, неможливо.

— Таким чином, НАЗК може притягати до відповідальності лише нинішніх чиновників.

— Абсолютно вірно. Своїм рішенням КСУ надав індульгенцію всім, хто ховав статки від платників податків у минулі роки.

— 3 жовтня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ оприлюднив нове розслідування Pandora Papers. У документах зазначено, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, зокрема й наш президент, мають зв’язки з офшорними рахунками. Чи є у НАЗК право досліджувати декларації, зокрема й президента, на предмет офшорів?

— З 2019 року, завдяки закону, винесеному урядом та підтриманому президентом, НАЗК проводить перевірку декларацій в залежності від посади, яку займає особа, корупційних ризиків тощо. Цей порядок передбачає, що декларація президента є першою, яку ми беремо в роботу.

Декларацію президента вже перевірили. На всі питання, що у своїй передачі фактично поставило «Слідство. Інфо», отримано відповіді. В ході перевірки порушень антикорупційного законодавства не було встановлено.

Ми можемо перевіряти наявність будь-яких іноземних підприємств у декларації будь-якого суб'єкта декларування, незалежно від його посади, оскільки НАЗК є незалежним органом. Ми перевірили наявність таких підприємств у декларації президента. Порушень законодавства України не було встановлено.

— Декларації яких високопосадовців ще досліджували та в кого виявили найбільше порушень?

— Цьогоріч вже перевірили 806 декларацій. Загалом взяли в роботу понад 1200. Встановили порушень на 819 млн грн. Як не дивно, але найбільше прихованого майна виявили в деклараціях депутатів місцевих рад.

Проте є серед порушників законодавства й керівники центральних органів влади, наприклад, очільник державної регуляторної служби. Він вказав біткоїни на суму понад 13 млн грн, яких фактично немає. Також колишній віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. В його декларації було вказано недостовірні відомості на суму 260 тис. грн.

В ході розмови з журналістом "ФАКТІВ" Олександр Новіков розповів, що цьогоріч НАЗК уже перевірило 806 декларацій

До слова, найбільші незадекларовані суми в ході перевірок, виявляли у депутатів місцевих рад. Зокрема, депутат Одеської обласної ради Кутателадзе Олег забув внести в декларацію 69,9 млн гривень. Взагалі у 60 деклараціях ми виявили порушення. Також це 9 народних депутатів: Сергій Шахов депутатська група «Довіра»; Олег Кулініч теж з «Довіри», Олександр Куницький та Анна Колісник зі «Слуги народу» та інші.

Є в цьому переліку й судді Конституційного суду. Так, встановили порушення у деклараціях Віктора Кривенка та Олександра Касмініна. В їхніх деклараціях є ознаки кримінального правопорушення. Справи передано до НАБУ. Вони їх розслідують. В 1243 деклараціях виявили адміністративні правопорушення. Йдеться про декларування на суму меншу ніж 1 млн 113 тис. грн.

— Які норми законодавства найчастіше порушують високопосадовці, заповнюючи декларації?

— Зазвичай це незазначення автомобілів, будинків, земельних ділянок, на яких вони знаходяться і які фактично використовуються особами; невказання в декларації членів сім'ї, на яких оформлено все майно. Приміром, народний депутат Шахов, який розповідав журналістам, що перебуває в Олександрівській лікарні, додавав що і в його дружини теж ковід. Проте в декларації дружину не вказав. Таких фактів багато.

«Вже є 8 вироків стосовно депутатів місцевих рад, які не подали декларації»

— Як ми бачимо, порушників ви виявляєте. Серед них є й багато відомих прізвищ, тому виникає логічне запитання — коли будуть реальні судові вироки?

— Це питання турбує зокрема й НАЗК. Оскільки в такому випадку ми є сервісним органом для НАБУ, Нацполіції та ДБР, адже передаємо їм матеріали. Оскільки відповідальність за ці види правопорушень фактично відновлена з 30 грудня минулого року, повні перевірки ми розпочали в травні, тобто минуло лише 6 місяців.

До слова, саме пів року нам потрібно на перевірку. Тобто зараз ми ці матеріали передали в НАБУ, ДБР, Нацполіцію. Вони мають розслідувати справи, на що також потрібен час. Лише після цього матеріали передаються до суду, який їх розглядатиме. Від часу проведення перевірки до винесення судового вироку пройде не менше ніж рік.

Водночас сьогодні вже є 8 вироків стосовно депутатів місцевих рад, які не подали декларації. Зараз розслідуються десятки кримінальних проваджень стосовно членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Зокрема її голови пана Вилкова, який також не подав декларацію. Загалом адвокати не повинні подавати декларації, на відміну від членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Адже саме вони вирішують, чи надавати юристу право працювати адвокатом, чи позбавити його цього права, притягують їх до дисциплінарної відповідальності, тобто виконують функції держави. Так от щодо голови цієї комісії, який не подав декларацію, відкрито кримінальне провадження й триває розслідування.

— Яка відповідальність йому загрожує за це порушення?

— За неподання декларації йому загрожує покарання до року обмеження волі. На жаль, ВРУ хоч і відновила відповідальність за брехню у деклараціях чи їх неподання, однак вона надто незначна — обмеження волі до року. Навіть якщо не подати декларацію, приховати майна на мільярд, максимальне покарання, яке загрожує декларанту, — позбавлення волі до року. Під час розгляду цього законопроєкту ми наполягали та доносили свою позицію, зокрема й президенту, щоб відповідальність була хоча б на рівні 2 років, як у попередньому законі. Адже як президент, так і партія «Слуга народу» обіцяли не боротьбу з корупцією, а її подолання. А це неможливо зробити без введення суттєвої відповідальності.

Недекларування — це не про «вкрав», а про «приховав». Проте у минулі роки суд у випадку таких порушень обмежувався покаранням у вигляді штрафу до 51 тис. грн. На жаль, законом передбачено невеликі суми штрафів за такі правопорушення.

— Якщо НАЗК доведе, що майно посадовця нажито непосильною, проте незаконною працею, наскільки суворо можна його покарати?

— Крім того, що НАЗК знаходить незадеклароване майно, ми ще й виявляємо факти наявності необґрунтованих активів і незаконного збагачення. Йдеться про випадки, коли у декларанта є майно, набуття якого він не може підтвердити законними доходами. Якщо такого майна виявили на суму від 1 млн 130 тис. грн до 7,7 млн грн, тоді направляється позов у Вищий антикорупційний суд і воно стягується на користь держави. Коли такого майна виявили на понад 7,7 млн грн, відкривається провадження щодо незаконного збагачення, декларанту загрожує кримінальна відповідальність і стягнення майна на користь платників податків. Вже є перша така справа. Йдеться про Іллю Киву. НАЗК спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підготували відповідні матеріали. Рішення суду вже винесене. Також по народному депутату Михайлу Волинцю з фракції «Батьківщина» антикорупційна прокуратура подавала позов.

Загалом, у деклараціях 5 посадовців виявили ознаки необґрунтованих активів. Це нардепи Микола Кириченко від «Слуги народу», Олександр Куницький, теж «Слуга народу», Олег Кулініч, фракція «Довіра», а також Олександр Бабіков (колишній заступник директора ДБР), Таран Тетяна — посадова особа Слобожанського управління Головного управління ДПС у Харківській області. Матеріали передано у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для підготовки матеріалів та заявлення позовів про стягнення необґрунтованих активів.

Фото НАЗК

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