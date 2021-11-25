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Львівщину вирішили залишити у «червоній» зоні: названо причину

16:59 25 листопада 2021
«Червона» зона

В Україні не вщухає епідемія гострої коронавірусної хвороби і багато областей залишаються у «червоній зоні». Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА направив клопотання до державної комісії ТЕБ і НС, щоб область і надалі залишалася в «червоній» зоні, оскільки епідемічна ситуація наразі ще не до кінця стабільна. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає «Укрінформ».

«Питання про вихід Львівщини з червоної зони було на порядку денному позачергової державної комісії ТЕБ і НС, але враховуючи те, що наші показники хоч дійсно стали кращими і дозволяють нам виходити з цієї зони, проте ми маємо повільні тенденції і ризики, що при виході саме зараз можуть статися погіршення. Тому прийняте рішення, що наша область залишається в червоній зоні на прохання безпосередньо Львівської державної адміністрації», — сказав Чемерис.

За його словами, до цього питання в разі стабільної ситуації державна комісія ТЕБ і НС зможе повернутися наступного тижня.

Як писали «ФАКТИ», днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що «червону» карантинну зону в Україні можуть незабаром покинути Львівська та Луганська області.

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