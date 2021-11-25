Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно підписав «антиолігархічний закон», ні з ким не має особистого конфлікту, у тому числі й з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, додавши, що подібна думка — «неправильне трактування».

«Є системний опір антиолігархічним реформам з боку тих, хто згідно із законом, коли він набуде чинності (це кінець квітня — травень наступного року), можуть бути названі олігархами. Ми наразі не можемо просто розкидатися термінами (олігархи чи олігархи), це потрібно довести. Зрозуміло, що ці сили не хочуть так просто віддавати той вплив на українську політику та суспільство, яке вони мають, тому вони залучатимуть багато різного інструментарію — і медійного, і немедійного. Те, що відбувається медійно — це частина айсберга, а ще багато приховано під водою» , — стверджує він.

Корнієнко уточнив, що має на увазі «працю з різними депутатами, спроби, щоб за тими чи іншими законами вони змінювали свою позицію, щоб різні МФО були більшими і так далі».

«У Раді багато ведеться роботи, яку ми бачимо. Упевнений, що її багато і у міністерствах, де ухвалюють конкретні рішення», — додав він.

Журналістка у свою чергу зауважила, що Рінат Ахметов вів і веде успішний бізнес за багатьох президентів, і що, як стверджують аналітики, це протистояння може погано закінчитися для Зеленського, з чим не погодився перший віцеспікер.

«Мені здається, що якщо президент, делегований народом, робить, зокрема, антиолігархічну реформу, про що багато говорилося під час виборчої кампанії, то він має це робити, і він це робить тими методами, які він має, тобто законодавчою ініціативою», — сказав він.

При цьому Олександр Корнієнко особисто вірить у те, що боротьба з олігархами буде успішною: «За три роки я зрозумів, що у нього (президента. — Авт.) достатньо рішучості для втілення тих чи інших ідей, які важливі з погляду розвитку держави. Є непоодинокі приклади у всьому світі, починаючи зі Сполучених Штатів (так звані антитрастові реформи), з яких ми завжди беремо приклад».

Повний текст інтерв'ю «Зараз інформаційне мовлення сконцентрувалося на каналах Ахметова і Порошенка», — Олександр Корнієнко читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олександра Корнієнка у соціальних мережах.

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