У «слуг народу» поки що немає ініціатив щодо позбавлення депутатського мандату екс-спікера Дмитра Разумкова, відставку якого з посади голови Верховної Ради ініціювала цієї осені президентська фракція.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

«У всіх є можливість обирати свій політичний шлях. Чому він вибрав саме такий? Це треба в нього спитати. Більшість претензій, які ми Дмитру Олександровичу як керівнику парламенту висловлювали публічно, справді виправдані», — заявив він і додав, що всередині апарату ВР наразі спостерігаються зміни.

Він, зокрема, згадав про те, що «чомусь раптово проголосували стільки законів, які не голосувалися рік чи два», зокрема, назвавши законопроект щодо кредитування фермерів.

«Ці закони викликали кислу міну колишнього керівництва Верховної Ради. Ми чули, що вони не поєднують залу, там є правки, треба домовлятися. Але це просто моя рефлексія. Думаю, що Дмитро Олександрович вибудовує свою політичну кар'єру. Ми можемо до цього по-різному ставитися, висловлювати свою думку, а він висловлює свою думку щодо наших дій» , — каже перший віце-спікер.

Нагадавши, що на нещодавньому з'їзді «слуг народу» не прозвучало жодного слова про те, щоб позбавити Разумкова мандата, він додав, що «трохи серйозніше» потрібно займатися питаннями нардепів, які приєдналися до групи екс-спікера і не «голосують разом із фракцією „Слуги народу“ з важливих питань».

Він порівняв поведінку групи Разумкова, яка не відвідує позачергові пленарні засідання, з діями нардепів від ОПЗЖ, які поводяться так само, додавши, що «не хотів би проводити паралелі».

«Так, політично вони мають на це право, тому що позачергові засідання скликає президент і вони можуть сказати: „Ми проти президента“. Але, наприклад, на останньому позачерговому засіданні були закони про індустріальні парки, які завжди публічно адвокував Дмитро Олександрович», — каже Корнієнко.

Він також заявив, що не бачить великого зростання рейтингу Разумкова, який «гуляє навколо однієї цифри» і що «не бачить перспектив його співпраці з колишніми політиками».

«Є пул тих, хто образився Зеленського, скажімо так, які на різних етапах були у команді. Їх теж дуже багато — від Богдана до Рябошапки та Данилюка. Вони теж часто ходять на ефіри на певні олігархічні канали», — зазначив він і додав, що «інформаційне мовлення фактично сконцентрувалося лише на каналах Ахметова та Порошенка».

«Останні ефіри, які я бачив, взагалі були певною мірою одкровенням для мене, бо Дмитро Олександрович говорив у прямому ефірі у програмі Княжицького, що він ніколи не був проти Порошенка, що це Зеленський був проти Порошенка, а у команді були інші люди, які були не так вже й проти. Мені таке важко зрозуміти. Як головний речник президентської кампанії Зеленського, де багато що будувалося проти старої політики, уособленням якої був Порошенко, зараз каже, що він взагалі не був проти? Тобто знову ж таки питання: що може об'єднувати канали „Наш“ та „Прямий“, умовно, якщо всі вони активно спілкуються з Дмитром Олександровичем?» — заявив перший віце-спікер.

Повний текст інтерв'ю «Наразі інформаційне мовлення сконцентрувалося на каналах Ахметова та Порошенка», — Олександр Корнієнко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Олександра Корнієнка із соціальних мереж.

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