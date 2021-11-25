Від коронавірусу помер екс-мер Києва Олександр Омельченко

Депутат Київської міської ради, колишній мер Києва та колишній голова КМДА (1996−2006 рр.) Олександр Омельченко помер від ускладнень коронавірусної хвороби. Про це повідомив чинний мр Києва Віталій Кличко в Telegram.

«Сьогодні не стало Олександра Омельченка… Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради. Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років… Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію», — написав він.

Також про смерть екс-мера повідомив головний редактор газети «Факти та коментарі» Олександр Швець у Facebook.

«Від коронавірусу помер Сан Санич Омельченко. Будівельник, що залишив землі помітний слід. Багаторічний мер Києва, який залишив собою добру пам'ять… Земля пухом», — написав він.

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