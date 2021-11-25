«Я б не казав, що нам брехали», — Олександр Корнієнко про «вагнергейт»

Перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію з розслідуванням Bellingcat та The Insider щодо «вагнергейту» — зриву операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, та відповідні заяви екс-голови ГУР Василя Бурби.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він відповів на низку питань, у тому числі й про те, чому влада більше року брехала суспільству, стверджуючи, що жодної операції не було.

«Я б не казав, що нам брехали, тому що президент у кількох останніх великих інтерв'ю чи ефірах фактично визнавав так чи інакше, що така операція була», — заявив Корнієнко.

«Але раніше він, Єрмак та інші стверджували протилежне. Ви з ними розмовляли про цю історію? — поцікавилася журналістка. На що перший віце-спікер відповів, що це — «не питання наших особистих розмов чи стосунків, а проблема того, чи можливо такі операції обговорювати у медійному просторі, тим більше у таких конотаціях, у яких вони були на ефірах та ток-шоу».

Говорячи про участь Василя Бурби у шоу, він заявив наступне: «Якби я був детективом ДБР, напевно, саме так проводив би допит пана Бурби. Цим має займатися ДБР, а не Савік Шустер чи інші журналісти».

При цьому Корнієнко сказав, що інформація, яку оприлюднив в ефірі екс-керівник ГУР, озвучувалася і раніше — коли своє розслідування опублікував Bellingcat і коли Христо Грозєв дав інтерв'ю російській «Новій газеті».

Щодо претензій, які висловлював розслідувач на адресу українського керівництва, то перший віце-спікер сказав: «Але він каже, що, наприклад, інформація парламентської тимчасової слідчої комісії, яку очолює нардеп Мар'яна Безугла, якісна. Тобто давайте обговорювати звіти ТСК (наступного тижня звіт має бути на порядку денному сесії Ради), а в нас є інструменти парламентського контролю».

Олександр Корнієнко також прокоментував заяви Василя Бурби про небезпеку для тих, хто брав участь в операції: «Силові структури — розвідка, СБУ та всі, хто до цього причетний, мають діяти у межах своїх статутів, інструкцій, положень тощо. Якщо хтось з якихось причин має бути звільнений — він має бути звільнений. Якщо хтось має бути збережений — має бути збережений. Зрозуміло, що в жодній ситуації не повинно бути взагалі будь-якого полювання на відьом чи пошуку стрілочників, як у нас люблять. Але це не повинно стосуватися нікого, крім вищого керівництва, яке у нас, на жаль, часто політизовано». І уточнив, що йдеться про керівництво «розвідувальних органів, наприклад».

Він також сказав, що не знає, як відреагували на заяви Бурби у найближчому оточенні президента Зеленського: «Не знаю. Були вихідні. Ми відпочивали. Я бачився зі Стефанчуком. Ми нормально відреагували».

Повний текст інтерв'ю з першим віце-спікером «Зараз інформаційне мовлення сконцентрувалося на каналах Ахметова та Порошенка» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту Олександра Корнієнка.

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