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Чи може Україна розраховувати на допомогу НАТО при загостренні війни з Росією: прогноз політолога

18:20 25 листопада 2021
корабель НАТО у Чорному морі

Оперативна група з кількасот бійців Спеціальної повітряної служби (SAS — еліта британського спецназу) та 16-ї бригади (єдиної десантно-штурмової у складі Збройних сил Великої Британії) готові протягом кількох годин розгорнутися в Україні у разі відкритої збройної агресії Росії. Про можливість відправки до нас військового контингенту (щоправда — поки що для навчання українських військовиків) заявив міністр оборони Швеції, коментуючи ріст російскої військової активності поблизу українських кордонів.

— Перш за все розміщення іноземних військових в Україні повинна дозволити Верховна Рада. І хоч у нас немає військово-політичних угод, які б зобовʼязували інші країни присилати свої військові контингенти у разі війни з Росією, повністю відкинути таку можливість я не можу. Це все буде залежати від того, які стратегічні плани будуть у США, Великої Британії та їхніх найближчих союзників. Але гарантувати захист з боку НАТО я не буду — там рішення приймаються консенсусом. А консенсусу щодо допомоги Україні я там не бачу, — розказав «ФАКТАМ» директор Інституту світової політики Євген Магда. — Також ми не знаємо напевно, чи задіють США свої ракетні есмінці у Чорному морі, щоб забезпечити протиповітряну оборону України. Є різні розрахунки стосовно розвитку подій. Але демократи в США не надто активно діють в таких ситуаціях.

Про можливість відкритого вторгнення російської армії в Україну та важелі (економічні й військові), що можуть застерегти Путіна від ескалації агресії читайте в ексклюзивному інтервʼю Євгена Магди «ФАКТАМ».

Фото: twitter.com/@USNavyEurope

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