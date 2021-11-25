COVID-сертифікат про ПЛР-тест з’явився у «Дії»: як його отримати

В Україні тепер можна сгенерувати не лише COVID-сертифікат про вакцинацію та одужання, але і про негативний ПЛР-тест. Так, застосунок «Дія» вже пропонує згенерувати один із трьох типів сертифікатів: вакцинації, одужання або негативний ПЛР-тест, пише Суспільне.

Мінцифра разом з МОЗ та НСЗУ 1 листопада запустила в «Дії» бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Сертифікат діє 72 години з моменту здачі аналізу. Згенерувати його можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію.

Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в «Дії» треба натиснути «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат».

Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії» — і все. Дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в застосунку. Процес триватиме кілька хвилин.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Кабінеті міністрів затвердили нові правила перевірки COVID-сертифікатів на вході до ТРЦ, кафе, ресторанів, інших громадських місць у «жовтій» карантинній зоні. Було вирішено покласти край практиці, коли контролери вірять відвідувачам на слово та не перевіряють валідність сертифікату.

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