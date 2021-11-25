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Україна

Ukrainian National Airlines: в Україні з'явиться державна авіакомпанія

14:44 25 листопада 2021
Літаки

В Україні, яка нещодавно підписала з Євросоюзом Угоду про спільний авіаційний простір, з'явиться національний перевізник — Ukrainian National Airlines (UNA, «Українські національні авіалінії»).

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі, зазначивши, що створення компанії «буде розпочато офіційно вже сьогодні». За його словами, «вже є підтвердження економічної доцільності цього проекту французьким консультантам».

Так, 25 листопада було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Airbus щодо національного авіаперевізника. В Офісі президента заявили, що документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав у рамках створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден.

Тим часом «Інтерфакс-Україна» нагадує, що Верховна Рада 8 листопада ухвалила за основу законопроект із поправками до державного бюджету на 2021 рік про виділення 2,5 млрд грн для фінансування інфраструктурних проектів, у тому числі 500 млн грн — на формування статутного капіталу національного авіаперевізника.

Що ж до підписаного Меморандуму, то у документі, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350)

Нагадаємо, що раніше у ОП заявляли про плани завершити роботи зі створення державного авіаперевізника у 2021 році.

Фото з Pixabay.

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