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Як Путін може використати китайські «розборки» для відкритого вторгнення в Україну: версія Євгена Магди

16:20 25 листопада 2021
Путін

Нострадамус пророкує, що наступного року блискавка убʼє Путіна. Також 2022-й називають роком смерті «кремлівського карлика» інсайдери телеграм-каналу «Генерал СВР», посилаючись на прогнози медиків, що лікуть президента Росії від онкозахворювання та хвороби Паркінсона. І намагаючись встигнути лишити слід в історії, Володимир Путін може розпочати «маленьку переможну війну».

Деякі експерти вважають, що сприятливі обставини для цього можуть ось-ось скластись в Азії: там іде чергове загострення між Китайською Народною Республікою та Республікою Китай (Тайванем). І якщо КНР нападе на Тайвань, конфлікт забере на себе увагу не тільки таких великих гравців, що мають свої інтереси в регіоні, як США та Японія, але взагалі більшості держав світу. Тому напад на Україну буцімто минеться Росії без якихось негативних наслідків.

— Я чув цю версію неодноразово. Думаю, в жодних стратегічних розрахунках України немає військової допомоги з боку Японії. Дійсно, є раціональне зерно в тому, що в разі нападу КНР на Республіку Китай Росія зможе напасти на Україну. Але не забувайте, що в Сполучених Штатах система ухвалення рішень достатньо пряма. Президент США — він же керівник уряду. І це дозволяє ухвалювати рішення достатньо швидко, бо, думаю, їхні законодавці також не забаряться з підтримкою цих рішень. Тому я б не сказав, що напад на Україну лишиться безкарним, і Захід буде мовчки спостерігати, — розказав «ФАКТАМ» директор Інституту світової політики Євген Магда.

Чому після поразки США в Афганістані Байден змушений підтримувати Україну в боротьбі проти Росії, читайте в ексклюзивному інтервʼю Євгена Магди «ФАКТАМ».

Фото з сайту kremlin.ru

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