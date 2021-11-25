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Україна

Вторгнення в Україну: Євген Магда оцінив шанси Росії на «успіх»

14:20 25 листопада 2021
український воїн

Про підготовку російських десантів для захоплення Одеси з Маріуполем та бронетанкові «бліцкріги» окупантів у східних областях України попереджає військова розвідка нашого Міноборони. Котра ще з місяць тому не бачила ніякої активності росіян поблизу кордонів України. Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що вторгнення буде набагато масштабнішим, ніж у 2014 році.

— Я розумію, що Росія технічно краще підготована. Але Україна має на озброєнні «Байрактари», які вже непогано проявили себе в небі над Південним Кавказом. І має «Джавеліни», другу партію котрих отримали в жовтні. Це зброя «неприємна» для армії вторгнення. Тому я не бачу сенсу говорити про «шалений успіх» наземного вторгнення. Крім того, я б не сказав, що Росія має хороші шанси, ще й тому, що ефект несподіванки вона втрачає. А протидіяти українським військовим будуть часто резервісти, що пройшли тільки строкову службу. І вони не завжди будуть високовмотивовані, — вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Чи вступляться за Україну США та НАТО і для чого Сполучені Штати тримають у Чорному морі ракетні есмінці, читайте в ексклюзивному інтервʼю Євгена Магди «ФАКТАМ».

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