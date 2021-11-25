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Україна

Підвищення зарплати вчителям та стипендії студентам: що відомо про грудневі доплати та плани на 2022 рік

13:11 25 листопада 2021
вчитель

В Україні знову заговорили про необхідність підвищити зарплати вчителям. Це передбачено у листопадовому меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ. Відповідно до документа, Україна обіцяє отримані від МВФ кошти направити, зокрема, і на сферу освіти.

У бюджеті на 2022 рік передбачається додатково фінансово стимулювати педагогів. «Освітня галузь отримає достатнє фінансування, щоб нарешті досягти цільового показника в 7,3% ВВП. Приблизно на 8% буде збільшено зарплати вчителів… Приблизно на 50% зростуть стипендії студентам», — йдеться у меморандумі.

У бюджеті-2021 вже закладено підвищення мінімальної зарплати з 1 грудня. У Міносвіти зазначають, що підвищення на 8,4% торкнеться, зокрема, і вчителів. Середня зарплата у сфері освіти становить 12,3 тис. гривень, але є й ті, хто отримує виплати, близькі до мінімальних.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що педагоги мають можливість підвищити оклад на 20%. Доплати отримають ті вчителі, які пройдуть сертифікацію. Цього року заявки подали 1800 претендентів.

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