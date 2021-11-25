Свята та вихідні у грудні: скільки українці відпочиватимуть

У грудні 2021 року на українців чекає один додатковий вихідний і два скорочені робочі дні.

Річ у тім, що Різдво Христове, 25 грудня, припадає на суботу. Отже, вихідним днем стає понеділок, що настає за святом. Це — 27 грудня. А день перед святом, п'ятниця, 24 грудня, буде скороченою — працювати потрібно буде на годину менше, ніж зазвичай.

Ще один скорочений робочий день буде у п'ятницю, 31 грудня — перед Новим роком.

Тож у грудні буде дев'ять вихідних днів — суботи, неділі та неробочий понеділок 27 грудня, а також два скорочені робочі дні — 24 та 31 грудня.

Раніше в Кабміні опублікували рекомендації щодо вихідних у 2022 році. Так, у січні наступного року вихідними будуть не лише субота, 1 січня, та неділя, 2 січня, а й понеділок, 3 січня, а також Різдво Христове, 7 січня, яке припадає на п'ятницю.

Фото з Pixabay.

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