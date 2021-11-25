Політолог спрогнозував вірогідність авіаударів російської армії по українській території

Попри те, що астрологиня Людмила Халанська впевнена: повномасштабного вторгнення російських військ в Україну не буде (принаймні наступного року), розвідка та політики не виключають такої можливості, вказуючи навіть конкретні терміни та цілі перших авіаударів, танкових атак та десантів.

Популярний телеграм-канал «Генерал СВР» оприлюднив інсайдерську інформацію про наради Путіна з Патрушевим, Шойгу та Валерієм Герасимовим 19 та 20 листопада. На яких обговорювались створення нових «гарячих точок», провокацій, що можуть стати приводами до вторгнення в сусідні держави тощо. Основною ціллю російської агресії в обговореннях була Україна. Також розглядалися питання гібридних операцій щодо Польщі, країн Балтії та Казахстану.

Минулого року, до речі, «Генерал СВР» вказував: лікарі, що допомагають Путіну боротися з хворобою Паркінсона та онкологією, дають йому ще пару років. Якщо повірити їм та взяти до уваги путінський комплекс месії та бажання відродити імперію, 2022 рік — останній, коли «кремлівський карлик» може реалізувати свої амбіції, не зупиняючись навіть перед ризиками почати Третю світову війну. Тож вірогідність того, що «Путін нападе» на Україну, наразі досить висока.

— Він вже напав — у 2014 році. Прогнозоване ж «офіційне» вторгнення навряд чи буде тривалим. Я не бачу можливості для Росії утримувати значні українські території. Вони захочуть вихолостити українську військову інфраструктуру, але в такому разі більш вірогідний формат авіаударів. І сказати, як Україна дасть відсіч, насправді ніхто не може, тому що ми не перевіряли можливості наших сил протиповітряної оборони, — вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

На жаль, світова спільнота й цього разу може обмежитися «глибоким занепокоєнням». Але є фактори, що можуть утримати Путіна від вторгнення. Про це читайте в інтервʼю Євгена Магди «ФАКТАМ».

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter