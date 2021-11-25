26.88 / 27.13 30.06 / 30.44
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Харкові прощатимуться з в’язнем чотирьох концтаборів Ігорем Маліцьким

11:27 25 листопада 2021
Ігор Малицький

У четвер, 25 листопада, у Харкові поховають колишнього в'язня чотирьох фашистських таборів Ігоря Малицького, який помер 23 листопада.

Прощання з 96-річним почесним громадянином міста, професором, науковцем у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні розпочнеться о 12:00 у дворі Української інженерно-педагогічної академії, що на вулиці Університетській, 16. Про це повідомила онука професора Аліса Маліцька .

Ігор Федорович у 1943 році був відправлений німецькими окупантами до Німеччини, а після втечі заарештований та відправлений до в'язниці міста Кладно. Йому довелося пройти концентраційні табори «Терезін», «Аушвіц», «Маутхаузен» та «Лінц 3». На початку травня 1945 року Малицький взяв участь у повстанні та з групою ув'язнених пішов назустріч радянським військам.

«Суспільне» публікує спогади про професора його онуки Аліси, яка розповідала про страшні часи, які довелося пережити її дідусеві — Голодомор, війна, репресії…

«У той час, коли дідусь сидів у концтаборі в Польщі чи Австрії, його тато сидів у в'язниці в Радянському Союзі: одного дня приїхали, забрали його, посадили до в'язниці з придуманого приводу. Зрештою його розстріляли, тільки у 1989 році його виправдали і сказали, що помилилися. Дідусь бачив різне, побачив Україну незалежною, був великим патріотом, брав активну участь не тільки у тому, щоб розповідати людям про страхи фашизму і те пекло, через яке пройшов, він надихав людей своїм прикладом, став рекордсменом України як викладач, який пропрацював понад 60 років в одному виші» , — згадує Аліса Малицька.

Ігореві Федоровичу було цікаво все, не було такого, аби він не міг у чомусь розібратися. У 80-річному віці він купив комп'ютер і почав на ньому працювати, а у 90 років — завів сторінку у Facebook, яку вів самостійно до останнього дня.

«У 93 роки він написав автобіографічну книгу „Тернистий шлях“… Він не цікавився такими речами як одяг, побутові речі, йому було цікаво все навколо. У 91 рік він вирішив, що хоче згадати, як сісти на коня, він це зробив. У 95 років він захотів поїхати на фронт, і це була його не перша поїздка, для нього не було нічого такого, щоб він не міг зробити, коли хотів, а найбільше хотів жити цікавим життям, робити щось важливе, вчити людей», — зазначила вона.

Нагадаємо, що нещодавно не стало ще одного відомого харків'янина — раптово помер скульптор, народний художник України, заслужений художник Азербайджану, завкафедрою ХДАДІ професор Сейфаддін Гурбанов. Його роботи багато в чому визначили те, як нині виглядає Харків. Візитівками міста стали його роботи «Скрипаль на даху», «Перша вчителька», «Сім чудес Харкова».

Фото зі сторінки Ігоря Малицького у соціальних мережах.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Маша Єфросиніна

Єфросиніну захейтили шанувальники «Танців із зірками»: названо ім'я ведучої балкону на суперфіналі

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зізналися, через що сперечаються на проекті

Українські гривні

Українців почали позбавляти субсидій: експерт звернув увагу на тривожні тенденції зі сплатою комуналки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.