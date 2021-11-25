Рейди в транспорті у Київській області: кого саме і як карають за порушення
На Київщині проходять поліцейські перевірки пасажирського транспорту (автобусів, маршруток), щоб у всіх пасажирів були при собі COVID-документи. З початку перевірок виявлено 216 порушників, на них складено протоколи. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов.
Після переходу Київської області до «червоної» карантинної зони в регіоні було запроваджено жорсткі правила для пасажирського транспорту. Водіїв автобусів, маршруток попередили про те, що в салоні мають знаходитися виключно пасажири із сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на коронавірус чи сертифікатом про одужання.
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Встановлено, що в автотранспорті при виявленні громадянина без документів несе відповідальність сам пасажир. Передбачено великі штрафи для порушників. За відсутність документа про щеплення чи негативного тесту пасажира можуть оштрафувати на 17−34 тисячі гривень.
За перші два тижні дії нових правил перевезень поліція провела 42 тисячі перевірок по всій Україні. Складено 287 адмінпротоколів на порушників без документів у автобусах. Крім того, перевірка мала позитивний побічний ефект, оскільки було виявлено 360 нелегальних перевізників.
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За місяць після запровадження нових вимог було перевірено понад 90 тис. одиниць автотранспорту. За кількістю порушників попереду Київська область.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»214
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