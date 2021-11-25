Рейди в транспорті у Київській області: кого саме і як карають за порушення

На Київщині проходять поліцейські перевірки пасажирського транспорту (автобусів, маршруток), щоб у всіх пасажирів були при собі COVID-документи. З початку перевірок виявлено 216 порушників, на них складено протоколи. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов.

Після переходу Київської області до «червоної» карантинної зони в регіоні було запроваджено жорсткі правила для пасажирського транспорту. Водіїв автобусів, маршруток попередили про те, що в салоні мають знаходитися виключно пасажири із сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на коронавірус чи сертифікатом про одужання.

Встановлено, що в автотранспорті при виявленні громадянина без документів несе відповідальність сам пасажир. Передбачено великі штрафи для порушників. За відсутність документа про щеплення чи негативного тесту пасажира можуть оштрафувати на 17−34 тисячі гривень.

За перші два тижні дії нових правил перевезень поліція провела 42 тисячі перевірок по всій Україні. Складено 287 адмінпротоколів на порушників без документів у автобусах. Крім того, перевірка мала позитивний побічний ефект, оскільки було виявлено 360 нелегальних перевізників.

За місяць після запровадження нових вимог було перевірено понад 90 тис. одиниць автотранспорту. За кількістю порушників попереду Київська область.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

214

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter