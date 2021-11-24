В Україні змінили порядок проведення ЗНО: подробиці

Слідом за графіком зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році Кабінет міністрів затвердив нові правила ЗНО. Порядок підготовки та проведення тестування передбачає, що проводити його доведеться за умов карантину.

Як і раніше, організовуватимуть та проводитимуть ЗНО Міносвіти, Український центр оцінювання якості освіти, його регіональні центри, обласні органи, які відповідають за питання освіти. До 21 січня потрібно визначитись із пунктами тестування, до 31 січня — підготувати персонал.

У січні можна буде записатися на пробне тестування. Першого дня — 19 березня — можна буде перевірити знання з української мови або української мови та літератури. Пробне тестування з усіх інших предметів відбудеться пізніше — 26 березня.

Основне тестування розпочнеться 23 травня і триватиме до 17 червня. Для отримання документа про повну загальну освіту потрібно обов'язково здати «Українську мову» та «Математику стандарт», третій предмет обирається між «Історією України» та іноземною мовою. Четвертий предмет випускник обирає самостійно.

Здавати необхідно щонайменше чотири предмети, максимум не встановлено, але тільки п'ять предметів можна здавати безкоштовно. Скільки коштуватиме платна послуга, Міносвіти збирається оголосити до 14 січня.

Для зручності випускників тестові завдання будуть перекладені шістьма мовами національних меншин України.

Для написання тесту вибрано такі дні:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова та література — 31 травня;

математика, математика стандарт — 3 червня;

іспанська, німецька, французька мова — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Реєстрація на основне тестування розпочнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня.

Нагадаємо, у тесті ЗНО з математики було вирішено скоротити кількість завдань та дати менше часу на вирішення.

Фото pixabay.com

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