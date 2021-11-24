Обов'язкове щеплення COVID-19: з 9 грудня список професій розшириться

Список професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, значно розшириться. 9 грудня набуде чинності наказ МОЗ, який встановлює нові правила.

Крім педагогів та працівників органів влади, з 9 грудня під обов'язкову вакцинацію підпадає персонал:

установ, що надають соціальні послуги;

установ соціального захисту дітей;

реабілітаційних установ.

Організувати вакцинацію підлеглих також мають керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Також під обов'язкову вакцинацію підпадають працівники стратегічних підприємств. Усі вони перелічені у так званому списку 83 (постанова КМ № 83). Крім оборонних та науково-дослідних центрів, до стратегічних належать:

залізничний транспорт (Укрзалізниця);

державні банки (Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк);

Укрпошта;

Поліграфічний комбінат «Україна»;

Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, чи буде збережено зарплату та трудовий стаж відсторонених від роботи антивакцинаторів; що робити людям із протипоказаннями до вакцинації; як відбуватиметься процедура усунення невакцинованного працівника.

Фото pixabay.com

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