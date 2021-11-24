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Україна

У Дніпрі вперше знайшли найбільш заразний варіант «Дельти»: що відомо

20:40 24 листопада 2021
дельта

В Україні, окрім індійського («материнського») Дельта-штаму коронавірусу, з'явилися ще небезпечніші варіанти «Дельти». Одним з таких є «Дельта AY.4» — найконтагіозніший із існуючих (з найвищою здатністю до інфікування). В Інституті молекулярної біології та генетики попередили, що 24 листопада «Дельта AY.4» вперше підтверджено у місті Дніпрі.

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Проаналізувавши зразки біоматеріалів, що надійшли з восьми регіонів України, вчені встановили, що станом на осінь-2021 «Дельта AY.4» штам найбільш поширений на Волині, зустрічався він у зразках із Львівської, Херсонської області та з Одеси.

Вперше штам «Дельта AY.4.2» зафіксували у Великій Британії влітку 2021 року. Як «Дельта», так і його мутовані варіанти мають підвищену контагіозність порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2 і Альфа-варіантом коронавірусу (британським).

Нагадаємо, раніше епідеміологи підтвердили, що в Україні останні три місяці превалюючим штамом коронавірусу є «Дельта».

Фото pixabay.com

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