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Штраф до 170 тисяч: перевіряти COVID-сертифікати будуть по-новому

15:29 24 листопада 2021
сертифікат

У Кабінеті міністрів затвердили нові правила перевірки COVID-сертифікатів на вході до ТРЦ, кафе, ресторанів, інших громадських місць у «жовтій» карантинній зоні. Було вирішено покласти край практиці, коли контролери вірять відвідувачам на слово та не перевіряють валідність сертифікату. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Представники закладу повинні будуть не просто запитувати про наявність сертифікату чи візуально перевіряти його наявність. Потрібно буде зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату», — додав міністр.

Таким чином, перед початком роботи у перевіряльників має бути встановлена програма «Дія» на смартфоні. «Без перевірки COVID-сертифікат не вважається ні наданим, ні перевіреним», — заявив Ляшко.

За недбале ставлення до перевірки COVID-сертифікатів передбачено штраф. Причому, фінансово постраждає не охоронець, контролер чи інший уповноважений на перевірку, а власник закладу. Йому можуть виписати штраф від 34 до 170 тис. гривень.

Нагадаємо, на засіданні уряду було встановлено й інші нововведення для роботи бізнесу у «жовтій» зоні. Зокрема, змінилися вимоги до вакцинації персоналу та термін дії документа про введену першу дозу вакцини («жовтого» сертифікату).

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