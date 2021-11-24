«Зачистити поле» не вийде: Бєлковський розповів, чому Зеленський не зможе застосувати в Україні «путінський рецепт»

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно підписав «закон про олігархи», хотів би запровадити в країні «метод Путіна», однак у нього не вистачить для цього ресурсів, заявив в інтерв'ю виданню «Гордон» російський політолог Станіслав Бєлковський .

Зазначивши, що президент РФ не «зачистив усіх олігархів», а прибрав із країни трьох — Володимира Гусинського, Бориса Березовського та Михайла Ходорковського, політолог додав: «Мені здається, що Володимир Олександрович Зеленський хоче переорієнтуватися на досвід Володимира Володимировича Путіна та використати його як рольову модель. При цьому він забуває, що Путін усе робив дуже повільно та послідовно».

Він також погодився з припущенням, що українська влада може скористатися ескалацією на кордонах України, щоби почати «закручувати гайки» всередині країни. А для цього владі потрібна повна лояльність усіх силовиків, як це завжди було у господаря Кремля.

«Поки Путін не встановив тотальний контроль над усіма силовими структурами в Росії… І все ж, він завжди спирався на популярність, на те, що більшості народу це подобається» , — зазначив він і додав, що у Зеленського немає ані тотальної лояльності силовиків, ані гіперпопулярності, «яка б дозволила йому діяти, не оглядаючись на позицію ключових елітних гравців».

«До того ж не забуватимемо, що Україна — не Росія, в Україні немає монархічної традиції, на яку спирався Путін, коли консолідував владу і перетворювався з президента старої формації на абсолютного монарха… Монархічна традиція в Росії дозволила всі ці кроки здійснити дуже легко. В Україні такого немає, Україна завжди відповідала на такі наміри Майданом» , — вважає Бєлковський.

На його думку, Зеленський, якщо вирішить йти на другий президентський термін, не зможе використати «путінський рецепт», а просто організувати гоніння на конкурентів і зачистити поле йому не вдасться.

Головна редакторка інтернет-видання Алеся Бацман уточнила, чи вважає політолог, що Зеленський «йде дорогою Путіна»? Станіслав Бєлковський відповів ствердно.

«Я вже півроку бачу, як цей тренд формується… Цю помилку робили всі українські президенти. Вони всі приходили завдяки свободі слова та демократії, і одразу починали все душити. Потім програвали» , — додав він.

Нагадаємо, що у жовтні було опубліковано результати кількох соціологічних досліджень, які показали падіння рейтингу Зеленського.

Фото Офісу президента.

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