В Україні оновили правила для «жовтої» зони карантину: які в ній діятимуть обмеження

В Україні, де планують змінити правила роботи міського транспорту у «червоній» карантинній зоні, скасувавши раніше введену заборону на перевезення пасажирів понад кількість місць у салоні, внесено зміни і до правил адаптивного карантину у «жовтій» зоні.

Як повідомляє «РБК-Україна», на засіданні уряду вирішили, що бізнес зможе продовжувати роботу, якщо персонал і клієнти будуть вакциновані хоча б однією дозою вакцини проти ковіду, або ж у них буде негативний ПЛР-тест, або сертифікат вакцинації, або сертифікат про одужання.

Втім, «жовтий» сертифікат, що підтверджує отримання однієї дози вакцини, тепер діятиме протягом 30 днів, а не 120 днів, як це було раніше. Їх потрібно буде зчитувати через програму «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку — від 34 до 170 тисяч гривень.

У МОЗ нагадали, що для «жовтої» карантинної зони існують такі заборони:

проведення масових заходів за участю понад 1 особу на 4 кв. м. площі будівлі чи території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше 1 особи на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1−4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати, якщо персонал вакцинований.

Наразі ситуація з карантинними зонами така:

Дані МОЗ.

Раніше в поліції заявляли, що найбільше порушень карантинних обмежень на транспорті за останній місяць було зафіксовано на Київщині, Черкащині та Полтавщині.

Фото з Pixabay.

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