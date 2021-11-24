Вистоювати чергу не обов'язково: у ПФУ роз'яснили, як подати в електронній формі документи для підтвердження страхового стажу

Для того, щоб подати до Пенсійного фонду інформацію про страховий стаж, не обов'язково особисто приходити з документами — це можна зробити і онлайн, відсканувавши трудову книжку та інші документи, що підтверджують працевлаштування.

«Запроваджено нову сервісну послугу — надання відомостей про трудову діяльність щодо введення даних записів паперових документів про трудову діяльність при наданні їх скан-копій» , — повідомляють у ПФУ.

Користувачеві веб-порталу, який авторизувався за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), надається можливість сформувати та надати відомості про трудові відносини:

перевірити (заповнити) загальні дані — для застрахованої особи визначаються автоматично та не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення та подальшу перевірку наявності особи в Реєстрі застрахованих осіб (РСО) та наявність трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою;

заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких буде додано до звернення;

додати скан копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;

підписати звернення КЕП та надіслати його до органу ПФУ.

Фото ПФУ.

«За результатами обробки звернення до ПФУ користувач на веб-порталі отримує інформацію про стан його обробки та після обробки звернення застрахована особа у кабінеті зможе побачити актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані у ПФУ» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що якщо на титульній сторінці трудової книжки неправильно записані особисті дані власника (ім'я, по-батькові, прізвище або дата народження) або вони не відповідають паспортним даним, то необхідний документ, що підтверджує зміни. Зміна записів про прізвище, ім'я, по батькові та дату народження повинен зробити роботодавець за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені та по батькові тощо) і з посиланням на номер та дату цих документів.

До страхового стажу, який необхідний для нарахування пенсії, належать періоди, за які було сплачено страхові внески, та періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року. Якщо людина навчалася у виші до цієї дати на денній формі навчання, то і цей період зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Фото з Pixabay.

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