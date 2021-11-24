У Києві проходить протест антивакцинаторів: де перекрито рух транспорту

У середу, 24 листопада, у Києві відбувається акція противників обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Антивакцинатори вже перекривали центр української столиці на початку листопада.

За інформацією Бі-бі-сі, організаторами цієї акції виступила громадська організація «Добровольчий рух ОУН». На вулиці також вийшли прихильники відомого антивакцинатора Остапа Стахіва.

Вони були під будинком Верховної Ради, тепер через Хрещатик ідуть до СБУ.

У руках у протестувальників плакати з гаслами «Ні чипізації», «Світова змова сил зла проти Бога й людства», «Стоп геноцид» та «Свободу Остапу Стахіву».

За словами організаторів, на попереджувальну акцію приїхали з Харківської, Полтавської, Запорізької областей. Учасники планують передати своє звернення до президента Володимира Зеленського.

Протестувальники заявляють, що готові мітингувати під стінами Ради доти, доки не виконають їхні вимоги. Кажуть, навіть готові розбивати намети та ночувати тут.

У патрульній поліції повідомили, що з 10:30 до 17:00 буде обмежено рух на вулицях:

- Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

- Європейської площі;

- Хрещатику;

- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

- Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Наразі у центрі Києва поліція працює у посиленому режимі.

Нагадаємо, суд у Львові заарештував на два місяці одного з лідерів руху антивакцинаторів Остапа Стахіва. Активіста підозрюють у спробах захоплення влади та у публічних закликах до таких дій.

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