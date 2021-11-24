Ростислав Шурма: чим займеться новий заступник голови Офісу президента на посаді

Замість Юлії Свириденко, яка стала першим віцепрем'єром та міністром економіки, до Офісу президента на посаду заступника голови перейшов Ростислав Шурма, колишній гендиректор «Запоріжсталі» та член Наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Його основне завдання сьогодні — стати ключовим радником президента з питань розвитку промисловості, залучення іноземних інвестицій, підтримки інноваційної складової економіки.

Посаду заступника голови Офісу президента з питань розвитку економіки можна вважати одним з важливих кар'єрних трамплінів для чиновників у вертикалі Володимира Зеленського. Саме з цієї позиції у 2019 році пішов працювати прем'єр-міністром колишній керівник Офісу ефективного регулювання BDRO Олексій Гончарук, зараз до Кабміну на посаду першого віцепрем'єра перейшла Юлія Свириденко.



На Банковій людина, яка обіймає цю посаду, — фактично основний ревізор економічних та соціальних законопроєктів, які приходять на підпис глави держави з Верховної Ради, він також відповідає за ініціативи щодо розвитку економіки, підтримки бізнесу та роботи з інвесторами, які направляє до парламенту сам президент. Фактично заступник глави Офісу з економіки — це «спаринг-партнер» першого віцепрем'єра, який відповідає за економічний розвиток в уряді.

У Юлії Свириденко «партнерських» відносин із першим віцепрем'єром Олексієм Любченком не склалося, оскільки останній взагалі не вважав за необхідне координувати свої дії з Офісом, а реальному реформуванню економіки та ініціативам щодо стимулювання економічного зростання приділяв вкрай мало часу. Займаючись, як з'ясовується, іншими питаннями. Тому на Банковій вирішили делегувати Свириденко до Кабміну, а на її місце призначити таку ж людину без бюрократичного минулого та політичних «скелетів у шафі», яка має досвід управління у реальному секторі економіки, західну освіту та розмовляє однією мовою з іноземними інвесторами. Такою людиною став Ростислав Шурма.

Ростислав Шурма — коротка біографія

З його біографії відомо, що він народився у 1983 році у Львові, 2004 року закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «економіка та підприємництво», а також отримав ступінь магістра у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана за спеціальністю «економічна теорія». Навчався у школі управління «Сколково», був аспірантом Донецького національного університету.

Ще навчаючись у виші, працював фінансовим менеджером у компанії Procter and Gamble Eastern Europe, а після здобуття вищої освіти працював консультантом Boston Consulting Group, провідної міжнародної компанії у сфері управлінського консалтингу. У 2006 році у віці 23 років прийшов до «Метінвесту» Ріната Ахметова на посаду начальника управління планування та контролю дирекції зі стратегії. Протягом наступних шести років працював фіндиректором, а потім — головою правління Макіївського метзаводу, потім фіндиректором дивізіону сталі та прокату, заступником директора металургійного дивізіону «Метінвесту». У 2012−2019 роках був генеральним директором меткомбінату «Запоріжсталь», який входить до десяти найбільших підприємств України. За цей час вивів меткомбінат на стабільну прибутковість — з 2013-го до 2018 року завод отримав 17,3 млрд грн чистого прибутку, хоча до і після Шурми був збитковим. Лише за період першої його «каденції» як гендиректора (до 2015 року) в модернізацію інвестовано 3 млрд грн, податкові відрахування збільшено у 2,5 раза, середня зарплата зросла майже у 2 рази. Тобто він точно знає, як працюють великі підприємства та при цьому — як необхідно забезпечувати соціальні стандарти.

У близькому колі президента

Вперше про те, що Шурма з'явиться у вертикалі Зеленського, заговорили ще взимку 2020 року перед початком пандемії коронавірусу та напередодні переформатування Кабміну. Він щойно звільнився з позиції генерального директора одного з найбільших у країні підприємств — «Запоріжсталі», проте мав намір сконцентруватися на реалізації власних проєктів у сфері альтернативної енергетики. Тодішній голова Кабміну Олексій Гончарук підтвердив, що з колишнім топменеджером «Запоріжсталі» зустрічався, але його прізвища у «шортлисті» на міністерські посади немає.

Тоді ж Шурма вийшов з керівництва «ахметівського» «Опозиційного блоку» у Запоріжжі та пішов у вільне плавання. Політичні оглядачі пророкували Шурму у віцепрем'єри з економічного розвитку. А «жовті» ЗМІ розводили численні конспірологічні теорії про те, що за лобіюванням колишнього топменеджера Ахметова в уряд взагалі-то стоїть Медведчук (посилаючись на членство отця Ростислава — екснардепа Ігоря Шурми — у політичних проєктах Медведчука). Втім, для серйозних аналітиків очевидно, що в найбільшому індустріальному холдингу навряд чи можна дослужитися до гендиректора заводу топ-10 ключових експортерів країни просто «через знайомство» або «політичну доцільність».

Попри те, що домовитися про перехід Шурми до виконавчої влади не вийшло, в Офісі президента не відмовилися від ідеї посадити молодого управлінця на свою лаву запасних, щоб мати можливість конвертувати його досвід у нові ініціативи. І підтримували відповідні контакти. У 2020 році Шурма також подавав свою кандидатуру на посаду голови «Укрзалізниці», але не пройшов. А у квітні 2021 року Шурма на боці Офісу брав участь у зустрічі Зеленського з головою ради директорів компанії Arcelor Mittal Лакшмі Мітталом, який приїжджав до Києва з візитом.

«Сторони обговорили розвиток „зеленої“ металургії та збільшення інвестицій в Україну з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів. Президент наголосив на необхідності впровадження новітніх сталеплавильних технологій, які знизять негативний вплив промисловості на навколишнє середовище», — сказано у релізі Офісу. Шурма вказаний серед учасників зустрічі як директор АТ «Геліос» (проєкт з будівництва сонячних електростанцій), проте очевидно, що його вже на той момент розглядали як частину команди Банкової.

Подальше призначення Шурми до наглядової ради «Укроборонпрому» лише підтвердило цю версію — в одну з найскладніших і системно важливих організацій не призначають випадкових людей. В «Укроборонпромі» до завдань членів наглядової ради входить затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

До речі, після цього рішення Банкової на Шурму знову посипалися звинувачення у відстоюванні інтересів Медведчука. ЗМІ тоді припустили, що за атакою могли стояти структури Ігоря Коломойського. І вже через кілька місяців роботи в команді Зеленського Шурма показав себе досить добре, щоб опинитися на першому місці у списку кандидатів на посаду заступника голови Офісу з питань економіки.

Чим займатиметься Ростислав Шурма в Офісі

На новій посаді його сферою відповідальності, мабуть, буде розширення контактів з іноземними інвесторами та фактичне перезавантаження проєкту з «інвестиційними нянями». Крім того, у його завдання входитиме контроль за виконанням програми деолігархізації. Деякі спостерігачі навіть припускають, що на тлі напружених стосунків Офісу з Рінатом Ахметовим та підтримки останнім альтернативних Банковій політичних проєктів перехід Шурми на роботу у вертикаль Зеленського — це загроза навіть для самого «олігарха № 1». Судячи з різних даних, розставання Шурми з Ахметовим було непростим, при цьому новоявлений чиновник ОП знає, «як усе влаштовано зсередини», і може допомогти Банковій знайти потрібні болючі точки у нинішнього ключового опонента.

Також серед напрямів, які, як очікується, візьме під свій контроль Ростислав Шурма — зміни у податковому законодавстві щодо зниження тиску на бізнес, стимулювання створення нових робочих місць, інфраструктурні проєкти та реформування системи соціального захисту.

Чи зможе новий заступник голови Офісу повторити шлях своїх попередників і перейти до структур виконавчої влади — залежатиме, серед іншого, також від можливості приймати самостійні кадрові рішення. Попередньо саме за таких умов кадрового карт-бланша Шурма й погодився на перехід до Офісу. Тенденція на вирощування Банковою своїх кадрів на основі професіоналізму, а не лише політичної лояльності вже очевидна. Тому зі звільненням досить вагомого крісла в уряді немає сумнівів, що Шурма буде серед перших, щоб його зайняти.

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