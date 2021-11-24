ФОПів потрібно перевіряти за всіма критеріями: українцям розповіли, як не стати жертвою шахраїв у «чорну п'ятницю»

Наближається «день шопоголіка» — «чорна п'ятниця», яка цього року припадає на 26 листопада, коли у магазинах оголошуються серйозні знижки. Втім, розпродаж в Україні почався вже з понеділка, 22 листопада.

Як радять експерти аналітичного сервісу YouControl, не слід стрімголов кидатися за покупками — метушнею і гонитвою за низькими цінами можуть скористатися шахраї. Саме тому потрібно ретельно перевірити потенційного продавця. І зробити це рекомендують завчасно.

Експерти зазначають, що досить часто інтернет-магазини працюють у так званій «сірій зоні» вітчизняного правового поля. Перед тим, як зробити замовлення, корисно з'ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. Ці дані мають бути або у контактних даних інтернет-магазину, або в розділі «Умови повернення товару». Якщо такого розділу немає, це має насторожити потенційного покупця. Також дані можна з'ясувати, поставивши запитання в Google.



Отримавши вихідні дані, насамперед слід перевірити:

юридичний статус (чи не перебуває у процесі закриття), чи не має проблем з податковою та вид діяльності;

як давно працює інтернет-магазин, чи не створили його виключно під «чорну п'ятницю»;

судову історію та наявність виконавчих проваджень. Ця інформація надасть розуміння, наскільки сумлінно продавець виконує свої обов'язки та як регулює конфліктні ситуації.

Якщо ж продавець — фізична особа-підприємець, її слід перевіряти за тими самими критеріями. Особливо якщо планується велика покупка.

Уникнути випадків шахрайства допоможе й оплата товару після отримання. Адже, отримавши передоплату, продавець може «випаруватися».

До речі, у 2021 році, як показали соціологічні дослідження, лише 38 відсотків респондентів мають намір купувати техніку, що на 10 відсотків менше, ніж у 2020 році. Купувати одяг планують 45% українців — ця позиція посіла перше місце у рейтингу.

Фото з Pixabay.

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