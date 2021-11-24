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У складі єдиної звітності: стало відомо, як надаватимуться у ПФУ дані про трудову діяльність співробітників

11:32 24 листопада 2021
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Для підприємств та фізичних осіб-підприємців не лише податкова підготувала масу змін у веденні обліку, а й Пенсійний фонд.

У відомстві підготували проєкт постанови щодо черговості подання даних про трудову діяльність працівників, порядку повторного подання даних, а також порядку подання сторінок трудових книжок.

Оновлений проєкт з'явився на сайті профспілок.

Фахівці фонду вирішили, що відомості про трудову діяльність працівника за період після 10 червня мають надаватися у складі єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, ВЗ та ЄСВ.

При цьому відсутні в реєстрі застрахованих осіб відомості про прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу посаду, звільнення, поновлення на роботі, присвоєння рангу, розряду, звання, категорії, складання присяги, навчання тощо. подаються страхувальником через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі.

Для цього потрібно створити відповідний електронний запис в електронному кабінеті страхувальника не пізніше дня звільнення працівника.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як платникам єдиного податку самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування через перехід на сплату інших податків та зборів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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