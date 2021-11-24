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Коронавірус завдає нового удару: майже 600 українців померли від наслідків небезпечного захворювання

9:24 24 листопада 2021
Коронавірус

В Україні, де «червону» карантинну зону невдовзі можуть залишити Львівська та Луганська області, зберігається високий рівень смертності від ускладнень, спричинених ковідом — минулої доби померло 595 українців.

Як повідомляють у МОЗ, станом на ранок середи, 24 листопада, підтверджено 14 325 нових випадків COVID-19. Напередодні фіксувалося на дві тисячі підтверджених випадків менше — 12 729, хоча смертей було більше — протягом 22 листопада померли 720 хворих.

Минулої доби до лікарень потрапили 4 077 осіб (напередодні — 2 055), одужали — 29 044 хворих (напередодні — 23 107).

Протягом 23 листопада було зроблено понад 286 тисяч щеплень проти ковіду.

Статистика МОЗ.

«Понад 13 млн осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19. Усього з початку вакцинації в Україні зроблено понад 23 млн щеплень» , — додали у МОЗ.

Ексклюзивне інтерв'ю із заслуженою лікаркою України, завідувачкою кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професоркою Ольгою Голубовською у двох частинах — «Питання про походження COVID-19 дискутується, але я поділяю думку, що він створений у лабораторії» та «Реанімації та стаціонари наразі заповнені невакцинованими пацієнтами із груп ризику» — читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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