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Україна

На Донбасі поранено українського військового: окупанти чотири рази порушили режим тиші

9:01 24 листопада 2021
Бійці ЗСУ

З початку доби середи, 24 листопада, на Донбасі не фіксувалося порушення режиму тиші, а напередодні внаслідок обстрілу позицій ЗСУ бойовиками поранення отримав український військовий, як і 22 листопада.

«Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння» , — зазначили в командуванні ООС і додали, що поранений боєць перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я задовільний.

Протягом минулої доби бойовика відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у напрямку населеного пункту Зайцеве. У Верхньотерецького та в районі Шумов обстріли велися з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в районі Широкино — з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, що під Причепилівкою загинув снайпер 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський. Його посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

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