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Свято 24 листопада: чому на Федора Студіта не можна грати весілля та лінуватися

8:16 24 листопада 2021
ікона

У середу, 24 листопада, в Україні та світі відзначають День моржа, Міжнародний день вина «Карменер», День еволюції.

А православна церква вшановує пам'ять візантійського ченця Феодора Студіта, який жив у 8−9 століттях.

Бувши молодим, Федір прийняв постриг та разом з дружиною Анною пішов у ченці. Він здобув славу як аскет та проповідник християнства, викривав пороки правителів, встановив суворий монастирський статут, який ліг в основу статутів всіх російських монастирів.

Прізвисько візантійського ченця — Студит — наші предки тлумачили по-своєму, називаючи святого ще й Морозом та Заметухою.

У народі вважається, що саме з цього дня починає стигнути земля: «Зі Студита холоднеча — що не день, то гірше».

По погоді на Студіта судили про майбутній врожай ягід та грибів. Якщо на небі було багато зірок, то до гарного врожаю в лісах. Щоб прикмета збулася, заварювали чай з сушеними ягодами — малиною, суницею, чорницею.

Дівчата ворожили на нареченого. Для цього брали будь-яку голівку часнику, очищали та перераховували зубчики. Якщо кількість була парною, то весілля буде найближчого року, а якщо ні — ще рік у дівках сидітиме.

Прикмети дня

Якщо цього дня погода буде сирою, чекай відлиги. Дме вітер — до хуртовини та похолодання. А випало багато снігу — до теплої зими.

Заборони
На день Федора Студіта не грали весілля та не сваталися. Вважалося, що шлюбний союз буде невдалим й молоді швидко розійдуться.

Не можна на Студіта викидати з дому уламки розбитого посуду.

Крім того, заборонено залишати в хаті безлад, немитий посуд та брудну підлогу.

Також 24 листопада краще утриматися від довгих розмов. Не можна погано висловлюватися та конфліктувати. Цей день краще провести у мовчанні, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Але основне правило дня Федора Студіта — треба працювати, не можна вдаватися до лінощів й ледарства. Того, хто ледарюватиме, чекають фінансові проблеми та великі втрати.

Іменини у Віктора, Вікентія, Максима, Стефаніди, Федора та Євгена.

Нагадаємо, за кілька днів починається Пилипів або Різдвяний пост, який триватиме до 6 січня 2022 року.

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