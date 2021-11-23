«Путін не нападе»: астрологиня розповіла, що чекає на Україну та Росію у найближчому майбутньому

Астрологиня Людмила Халанська вважає, що попри інформацію про те, що Росія готова напасти на Україну, повномасштабного вторгнення не буде. Про це вона написала у своєму Facebook.

Халанська зазначила, що складений нею минулого року астрологічний прогноз для Володимира Зеленського на 2021 рік спрацював «точно, як в аптеці», у тому числі щодо «чорного лебедя», яким став горезвісний «вагнергейт».

Тому, надихнута успіхом, астрологиня вирішила зробити прогноз на 2022 рік, який відзначений як протестний.

«Щоб не писати довго, скажу коротко: лютий та початок літа будуть найгарячими у політичному плані. А ось осінь 2022-го у всіх трьох картах спокійна. Навіть у карті України, що досить несподівано: осінь в Україні традиційно політично нестабільна та гаряча. І хоча не можна сказати, що закінчення 2022 року буде тихим, але у порівнянні з іншими роками, цього разу серйозної активності не передбачається», — зазначила вона.

Водночас довгостроковий прогноз для Росії не зовсім втішний. 2021 там позначений як рік посилення впливу РФ на світовій арені та якогось економічного підйому. Так і сталося.

«Тепер очікується падіння показників, оскільки вище, ніж у 2021 році, вони вже не піднімуться», — пише астрологиня.

А кінець 2024 або початок 2025 Людмила вважає часом, коли в РФ «все рвоне». Вона впевнена, що російський президент не нападе на Україну.

Такий прогноз, звичайно, надихнув читачів астрологині, про що вони написали в подяку до посту.

Нагадаємо, болгарський журналіст Христо Грозєв, який опублікував розслідування Bellingcat щодо зриву операції з «вагнерівцями», назвав російського президента «главою держави вбивць» та «главою держави, яка постійно бреше».

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