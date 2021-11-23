Швидко відкликати заяву не вийде: у податковій пояснили важливий нюанс переходу ФОПів на спрощену систему оподаткування

Фізичні особи — підприємці після того, як подали заяву до податкової про застосування спрощеної системи оподаткування, не можуть її відкликати, зазначають у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому подано заяву про відмову.

ФОПи, які подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставку єдиного податку для першої чи другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони реєструвалися.

Ті, що сплачують єдиний податок за ставкою, встановленою для третьої групи, яка не передбачає сплати податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їхньої держреєстрації.

Підприємство може перейти на спрощену систему оподаткування, подавши заяви до податкової не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Таке підприємство може перейти на спрощену систему оподаткування один раз упродовж календарного року.

Щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування, підприємство не пізніше як за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Раніше «ФАКТИ» писали, які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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