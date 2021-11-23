Помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко. Йому йшов 84 рік. Про це повідомили на сторінці Національної опери у соцмережах.



«Пішов у засвіти один з найкращих диригентів сучасності — Аллін Григорович Власенко. Три роки тому маестро відзначив 60-річний ювілей творчої діяльності. Вічна пам'ять!» — йдеться у повідомленні.

Про причину смерті диригента не повідомляється. Відомо, що цього літа Власенко знепритомнів під час концерту. Диригента забрала «швидка».



Аллін Григорович Власенко народився 30 червня 1938 року у Челябінську. Радянський та український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, професор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

У репертуарі Алліна Власенка понад 50 оперних та балетних спектаклів.

Він поставив балети «Баядерка», «Лускунчик», «Ніч перед Різдвом», «Кармен-сюїта», «Майстер та Маргарита». Диригував спектаклями «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Ромео і Джульєтта», «Лісова пісня» тощо.



Разом з Національним симфонічним оркестром України вперше виконав твори таких українських композиторів як Віталій Кірейко, Микола Дремлюга, Климентій Домінчен, Георгій Майборода, Євген Станкович та інших.

Нагадаємо, на початку листопада пішов з життя впливовий політичний діяч сучасної України, народний депутат ІІІ та ІV скликань, професор Георгій Корнійович Крючков.

31 жовтня у віці 84 років помер відомий український письменник та поет Володимир Рутківський. Причиною смерті стала коронавірусна інфекція.

Фото Instagram/nationaloperaukraine

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