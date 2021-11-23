ЄС виключив Україну з «зеленого» списку: як не втратити гроші, якщо країна закрилася напередодні запланованої поїздки

В ЄС вважають ситуацію з коронавірусом в Україні небезпечною, країну виключили з «зеленого» списку. При цьому деякі країни продовжують приймати українських туристів. Але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Як українцям, які купили тур до ЄС, не втратити гроші, якщо країна закрилася напередодні запланованої поїздки, пише «РБК-Україна».

По-перше, потрібно звернутися до туроператора з проханням перенести відпочинок на інший час, коли кордони будуть відкриті. Необхідно внести зміни до договору між турфірмою та туристом.

Якщо турист зі своєї ініціативи захоче розірвати договір з туроператором, щоб повернути свої гроші, то отримає набагато меншу суму, ніж він заплатив за поїздку.

Ще можна звернутись до суду. Але в такому випадку жодна сторона договору (ні туроператор, ні турист) не винна в його невиконанні.



Суд, розриваючи договір, розподілятиме понесені сторонами витрати порівну. Це означає, що повернення всіх коштів за подорож турист не отримає.

Видання пише, що у разі введених обмежень на в'їзд туристів з України до країни, в яку оплатили поїздку, найкращим варіантом буде домовленість з туроператором або турагентом про перенесення поїздки на інший період.

Якщо оператор не реагує на звернення, можна ще написати скаргу на туроператора до регіональних органів Держпродспоживслужби. Держпродслужба зобов'язана провести перевірку та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів.

Для тих, хто вже має на руках квитки та немає можливості перенести поїздку або виконати умови в'їзду в ту чи іншу країну, залишається повернення квитків на умовах перевізника або розірвання договору туристичного обслуговування на умовах туроператора, що забезпечить повернення хоча б частини витрачених коштів.



Нагадаємо, Європейський Союз ще 5 листопада виключив Україну з так званого «зеленого» списку епідемічно безпечних країн та рекомендував обмежити в'їзд українських мандрівників.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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