У Раді готуються посилити покарання за ДТП: що пропонують

В Україні, де з початку листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує включити до порядку денного чотири законопроекти, пов'язані з посиленням відповідальності за порушення безпеки руху.

Як повідомляє «Суспільне», питання безпеки на дорогах розглядалися на виїзному засіданні профільного комітету у Харкові, де останнім часом сталося кілька резонансних ДТП, у тому числі зі смертельним наслідком.

Серед проектів законів, зокрема, документ авторства харків'янки Юлії Світличної, яким пропонується встановити покарання за смертельну ДТП у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (зараз від 3 до 8 років), а у разі загибелі кількох людей — збільшити покарання з 5−10 років ув'язнення до 8−12 років із забороною керувати транспортними засобами довічно.

В інших законопроектах пропонується збільшити термін позбавлення права керувати транспортними засобами за порушення правил з трьох до 3 — 6 років, посилити відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості руху в населених пунктах, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження — обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами до 3 років.

Також серед пропозицій — посилення покарання за швидку п'яну їзду в населених пунктах: позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 7 років, якщо це спричинило середню тяжкість тілесних ушкоджень. А у разі тяжкого тілесного ушкодження — позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням керувати транспортними засобами на строк від 8 до 10 років.

До речі, начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін просить виключити «слугу народу» Олександра Куницького з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності після порушення нардепом правил дорожнього руху у центрі Харкова.

«Він порушив правила дорожнього руху саме на тому перехресті, де сталася ДТП із Зайцевою. На мою думку, це вже верх цинізму. Як звичайний виборець, я звертаюся, щоб розглянути перебування вказаної особи у вказаному комітеті. Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками», — сказав Дудін.

Нардепа зупиняли патрульні, про що він повідомляв у сториз у Instagram, показуючи, як підписував протокол.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла, що за 10 місяців в Україні було скоєно 1844 ДТП зі смертельними наслідками, а всього було зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень. Серед «чемпіонів» — Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Київська області.

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Фото з Pixabay.

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