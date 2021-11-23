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Україна

Електронний кабінет особи з інвалідністю: для чого він потрібен і як ним користуватися

12:26 23 листопада 2021
Людина з інвалідністю

У Мінсоцполітики, де раніше розповіли, яку допомогу може отримати вдома людина з інвалідністю, надали докладну інструкцію щодо реєстрації цієї категорії українців у е-кабінеті осіб з інвалідністю.

«Електронний кабінет особи з інвалідністю — зручний сервіс, що дозволяє оперативно онлайн подавати пакет документів для безкоштовного отримання технічних та інших засобів реабілітації (ТЗР)» , — зазначили у міністерстві.

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує:

  • доступ громадян до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
  • особам, зареєстрованим у централізованому банку даних з проблем інвалідності, можливість подання заяв про необхідність забезпечення засобами реабілітації та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріплення сканованих копій документів та підписання КЕП;
  • особам, інформація про яких відсутня у централізованому банку даних з проблем інвалідності, можливість подання заявки на первинну реєстрацію із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП;
  • можливість надсилання особам з інвалідністю до електронного кабінету повідомлень про результати розгляду заяви про забезпечення засобами реабілітації;
  • доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, переліком виробників ТЗР та тими, хто надає соціальні послуги;
  • можливість надсилання інформаційних повідомлень з централізованого банку даних з проблем інвалідності на електронну скриньку у разі виникнення подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю;
  • проведення опитування осіб з інвалідністю про стан забезпечення ТЗР та оцінку якості послуг, що надаються.

Первинна реєстрація:

Вхід до е-кабінету.

Реєстрація на порталі:

Раніше Кабмін схвалив постанову щодо нового механізму виплати людям, які доглядають тяжкохворих, стареньких, дітей та дорослих з інвалідністю. Люди, які надають соціальні послуги з догляду, та які підтвердили свою професійну кваліфікацію, матимуть змогу отримувати щомісяця близько 10 тисяч гривень за догляд за однією людиною.

Фото з Pixabay.

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