Раді пропонують повністю заборонити ввезення в Україну білоруських товарів

У вівторок, 23 листопада, у Верховній Раді надали для розгляду проект закону про повну заборону імпорту білоруських товарів.

У пояснювальній записці до документу, автором якого є нардеп Олександр Дануца, зазначається, що ситуація, яка склалася у РБ, «має пряму та безпосередню загрозу національним інтересам та безпеці України».

«Метою законопроекту є обмеження фінансування економіки Республіки Білорусь українськими споживачами шляхом заборони імпорту товарів, країною походження яких є Білорусь» , — йдеться у документі.

Законопроектом пропонується заборонити імпорт білоруських товарів та укладання відповідних угод.

«Щоб уникнути негативних наслідків та штрафних санкцій для суб'єктів господарювання, які до набрання чинності законопроектом вже уклали угоди, спрямовані на імпорт товарів, країною походження яких є Республіка Білорусь, передбачається можливість їхнього повного виконання» , — йдеться у пояснювальній записці.

Ці норми пропонують переглянути «у разі зміни обставин: проведення прозорих та демократичних виборів, припинення утисків прав політичних діячів та журналістів, звільнення всіх політв'язнів».

Нагадаємо, що у листопаді цього року Білорусь кілька разів припиняла постачання в Україну електроенергії, а потім знову поновлювала.

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Фото з Pixabay.

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