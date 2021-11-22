На пляжі під Одесою море викинуло мільйон медуз: вражаючі фото

На Одещині, де раніше повідомлялося про велику кількість медуз у морі, після сильного шторму їх викинуло на берег. Про це написав екожурналіст Іван Русєв у Facebook.

Найбільш яскравим проявом шторму було те, що по всій береговій зоні моря, в межах нацпарку, воно викинуло близько мільйона медуз — корнеротів. Як правило, медузи не залучені до харчових ланцюгів природних екосистем моря і, їх, за рідкісним винятком аматорського поїдання шакалами чи воронами, ніхто не їсть як кормовий об'єкт. Але хвильові процеси моря скоро їх перетворять на біологічний пил, який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем", — написав він.

Як писали «ФАКТИ», ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету «Україна», професор Валерій Лисенко вважає, що наступного літа медуз знову буде багато, можливо навіть більше, ніж у сезон 2021 року. Більше того, він назвав неефективними протимедузні сітки та порадив базам відпочинку подбати про створення для курортників окремих басейнів із чистою морською водою.

Фото: Facebook Івана Русєва

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