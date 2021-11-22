26.59 / 26.83 29.89 / 30.27
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На пляжі під Одесою море викинуло мільйон медуз: вражаючі фото

22:27 22 листопада 2021
Медузи

На Одещині, де раніше повідомлялося про велику кількість медуз у морі, після сильного шторму їх викинуло на берег. Про це написав екожурналіст Іван Русєв у Facebook.

Найбільш яскравим проявом шторму було те, що по всій береговій зоні моря, в межах нацпарку, воно викинуло близько мільйона медуз — корнеротів. Як правило, медузи не залучені до харчових ланцюгів природних екосистем моря і, їх, за рідкісним винятком аматорського поїдання шакалами чи воронами, ніхто не їсть як кормовий об'єкт. Але хвильові процеси моря скоро їх перетворять на біологічний пил, який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем", — написав він.

Як писали «ФАКТИ», ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету «Україна», професор Валерій Лисенко вважає, що наступного літа медуз знову буде багато, можливо навіть більше, ніж у сезон 2021 року. Більше того, він назвав неефективними протимедузні сітки та порадив базам відпочинку подбати про створення для курортників окремих басейнів із чистою морською водою.

Фото: Facebook Івана Русєва

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерка

Мінімалка, наднормативний та повний страховий стаж: як зміниться пенсія з 1 грудня

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

Анна Саліванчук

Дружина продюсера «Кварталу 95» покрасувалася фігурою в купальнику та вперше показала чоловіка, але нарвалася на критику

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.