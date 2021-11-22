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Як працює транспорт у «червоній» зоні: Київська область очолила рейтинг порушників

15:14 22 листопада 2021
Карантин у транспорті

Київська область, в якій з 13 листопада посилили карантинні правила щодо проїзду у громадському транспорті, очолює список регіонів-порушників, де перевізники та пасажири порушують протиепідемічні заходи.

Як повідомляють у Нацполіції, з 21 жовтня 2021 року було проведено понад 91 тисячу перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення.

Перевіряючі звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідний сертифікат або негативний результат тестування на COVID-19.

На автотранспорті було проведено 75 179 перевірок, на залізничних вокзалах — 15 181 перевірку, в аеропортах — 805 перевірок.

Дані НПУ.

«Найбільша кількість порушень виявлена у Київській області — 216, 83 — у Черкаській, 67 — у Полтавській, 54 — у Сумській, 33 — у Вінницькій, по 28 — у Запорізькій та Хмельницькій, 25 — в Одеській, 23 — у Донецькій, 22 — у Донецькій, Луганській, по 21 — у Дніпропетровській та Житомирській областях» , — йдеться у повідомленні.

Дані НПУ.

Було виявлено 770 випадків нелегальних перевезень.

Нагадаємо, що в Україні запровадять нові правила роботи міського транспорту у «червоній» карантинній зоні. На прохання мерів міст буде скасовано раніше введена заборона на перевезення пасажирів понад кількість місць у салоні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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