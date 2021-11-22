Іспанія посилила правила в'їзду для українців з 22 листопада

З 00:00 понеділка, 22 листопада, Іспанія посилила правила в'їзду для українців — кордон дозволять перетнути громадянам, які закінчили імунізацію проти ковіду однією з вакцин, визнаних ВООЗ або Європейським агентством лікарських засобів (після закінчення 14 днів з дня отримання останньої дози).

Як повідомляють у посольстві України в Іспанії, це правило поширюється на осіб віком від 12 років. Діти віком до 12 років можуть в'їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

Починаючи з 22 листопада, буде дозволено в'їзд для невакцинованих громадян (за умови надання довідки про негативний результат тестування на COVID-19 або довідки про одужання), якіналежать до наступних категорій («суттєві подорожі»):

особи, які мають посвідку на проживання в одній із країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андорри, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та направляються до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;

власники довгострокових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, що прямують до країни, що видала відповідну візу;

медичні співробітники, у тому числі дослідники, або особи, які доглядають людей похилого віку, для виконання своїх обов'язків;

особи, які здійснюють вантажні перевезення, члени екіпажів морських та повітряних суден;

дипломатичний та консульський персонал, співробітники міжнародних організацій, військових формувань, цивільного захисту чи гуманітарних місій з метою виконання посадових обов'язків;

студенти, які навчаються в Іспанії чи іншій країні ЄС чи Шенгенської Угоди, і мають відповідний дозвіл на навчання або візу та медичну страховку, які виключно направляються до країни, де має проходити навчання, і якщо в'їзд відбувається під час академічного курсу чи не раніше, ніж за 15 днів до початку. У випадку, якщо країною призначення є Іспанія та тривалість перебування не перевищує 90 днів, необхідно підтвердження, що навчання проходитиме у навчальному закладі, авторизованому в Іспанії та зареєстрованому у відповідному адміністративному реєстрі, а навчальний курс реалізується у очній та денній формі, та передбачає отримання диплому чи сертифіката;

висококваліфіковані працівники, які прибувають з метою виконання необхідної роботи, яка не може бути відкладена або здійснена дистанційно, а також учасники міжнародних змагань високого рівня, що відбуваються в Іспанії, що має підтверджуватись документально;

особи, які документально підтверджують наявність вимушених сімейних обставин;

особи, які документально підтвердять необхідність в'їзду за форс-мажорними обставинами.

«Починаючи з 22 листопада не буде дозволятися в'їзд з туристичною метою громадян, які не мають довідки про повний курс вакцинації (по закінченні 14 днів від отримання останньої дози вакцини). Усі пасажири, що прибувають до Іспанії повітряним чи морським транспортом, у тому числі з метою транзиту в інші країни, повинні заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту після прибуття в Іспанію», — йдеться у повідомленні.

Усі пасажири, які мають намір в'їхати до Іспанії, підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в'їзду, який передбачає як мінімум перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.

Пасажири, які подорожуватимуть у дозволених випадках з України, віком від 12 років, які прибувають до Іспанії через повітряні, морські та сухопутні пункти пропуску з країн, що віднесені до зони ризику, мають надати один із наступних документів:

довідку про отримання повного курсу вакцинації від СOVID-19 вакциною, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm) або Європейським агентством лікарських засобів /Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в'їзду або негативний результат тестування на наявність антигенів за 48 годин до в'їзду);

довідку про одужання, яка визнаватиметься протягом 180 днів та після закінчення 11 днів з дня отримання першого позитивного тестування на наявність ковіду.

Матеріал про те, які країни у листопаді-грудні цього року можуть відвідувати українці, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що 9 листопада набуло чинності рішення Євросоюзу, ухвалене 5 листопада, про виключення України з так званого «зеленого» списку — країнам-членам ЄС рекомендують закрити кордони для українських туристів. Відповідні рішення ухвалюють або не ухвалюють уряди держав-членів Євросоюзу.

Фото з Pixabay.

154

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter