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«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

13:18 22 листопада 2021
«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

В Україні запровадять нові правила роботи міського транспорту у «червоній» карантинній зоні. На прохання мерів міст буде скасовано раніше введену заборону на перевезення пасажирів понад кількість місць у салоні. Внести зміни до «карантинної» постанови Кабміну пообіцяв керівник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Інтер».

За словами міністра, нововведення пов'язані з настанням холодів — щоби великі групи пасажирів не накопичувалися на зупинках і не ставали поширювачами інфекції.

На правила проїзду у міжобласному транспорті зміни не поширюються. За словами Ляшка, залишиться в силі вимога про вакцинацію для проїзду в міжобласних автобусах та поїздах у «червоній» зоні. «Так, це надовго», — підтвердив міністр.

«Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей, а вакциновані не повинні страждати через невакцинованих. Більшість сфер економіки працюватимуть для вакцинованих осіб», — сказав Ляшко.

Розвиваючи цю тему, міністр пообіцяв, що сертифікати про повну вакцинацію повсюдно вимагатимуть не лише у «червоній», а й у «жовтій» карантинній зоні, наприклад, у громадських місцях, на масових заходах, на концертах. Зміни до «карантинної» постанови вже готуються.

Нагадаємо, «червону» карантинну зону невдовзі залишать Львівська та Луганська області. Після цього «червоними» залишаться 16 областей та Київ.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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