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Україна

Дві області залишають «червону» зону: що відомо

11:46 22 листопада 2021
карантин

«Червона» карантинна зона в Україні скорочується. Зону жорстких обмежень незабаром покинуть Львівська та Луганська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«а карантинними індикаторами Луганська та Львівська області виходять із „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. Цього тижня ініціюємо засідання Держкомісії з техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій», — заявив міністр.

Аналіз показує, що в обох областях показник нових випадків захворювання суттєво знизився, як і рівень госпіталізацій та потреба хворих у кисні.

Ляшко підрахував, що у середньому регіони перебувають у «червоній» зоні 30−35 днів, після чого відбувається стабілізація ситуації.

Нагадаємо, зараз у «червоній» зоні знаходяться 18 областей та Київ. Для території червоного рівня епідемічної небезпеки МОЗ встановило низку заборон та вимог .

Фото pixabay.com

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