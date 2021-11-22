Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, який заявив, що Росія готує напад на нашу країну до кінця січня — початку лютого 2022 року, розповів, що ЗСУ на Донбасі використовували не лише ударний безпілотник Bayraktar, а й ПТРК Javelin.

Як пише Military Times, Буданов зазначив, що протитанковий комплекс «має значний психологічний стримуючий фактор, змушуючи росіян двічі подумати перед атакою».

За його словами, в ідеалі США можуть допомогти стримати будь-яке російське вторгнення за рахунок додаткової військової допомоги та посилення дипломатичного та економічного тиску, включаючи посилення санкцій проти РФ, а також арешт та блокування російських банківських рахунків.

«Жодна країна, крім України, не має відкритої війни з Росією. А у нас вже сім років. Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам усе, чого ми не отримували раніше. І зараз. Зараз для цього слушний час. Тому що після цього може бути пізно» , — сказав бригадний генерал.

Раніше екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який виїхав із РФ, заявляв, що Путіну зараз «категорично не потрібні втрати у регулярній російській армії» і що у господаря Кремля зараз «інший більш пріоритетний фронт — білоруський». Він вважає, що президент РФ зосередиться на тому, щоб «задушити Лукашенка в обіймах та домогтися об'єднання».

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Фото — скріншот.

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