В Україні традиційно після вихідних спостерігається спад зафіксованих випадків COVID-19 та летальних наслідків. Так, за 21 листопада підтвердився діагноз у 7464 людей. Серед хворих, як і попереджали медики, досить багато дітей — 579. 326 пацієнтів померли від коронавірусної інфекції. Такі дані наводить МОЗ.

Статистика щодо захворюваності йде на спад у вихідні, оскільки в неділю виконується порівняно мало тестувань на COVID-19 (майже вдвічі менше, ніж у суботу, та втричі менше, ніж у п'ятницю).

За добу 21 листопада госпіталізовано 2501 хворого. Загалом за тиждень 88,2% госпіталізацій припадає на випадки, коли хворий не встиг (не захотів) вакцинуватися проти ковіду.

У неділю, 21 листопада, продовжували працювати кабінети щеплення та мобільні пункти вакцинації. Першу дозу вакцини одержали 29 тис. осіб, другу — 70 тисяч. Зараз число повністю вакцинованих наближається в Україні до 10 мільйонів (9 834 309 осіб на 21 листопада).

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